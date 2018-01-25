Ольга Рапунцель уверена, что Влад Кадони хочет забрать у неё Дмитрия Дмитренко

Кадони, как известно, некогда был участником "Битвы экстрасенсов". Победителем проекта парню стать так и не удалось, однако Рапунцель, похоже, не сомневается в его способностях и называет мага всемогущим. На днях Ольга даже заявила, что Влад может и хочет, скорее всего, сделать так, чтобы Дмитрий Дмитренко исчез с периметра, в связи с чем беременная девушка не оставляет свою вторую половинку без присмотра, чтобы потом не радоваться рождению первенца в одиночестве.Зрители, в свою очередь, не намерены поддерживать Ольгу, и уверены, что девушка снова напридумывала себе всякое, чего на самом деле не может быть. К слову, телезвезде не до шуток, поэтому Дмитрий будет всегда оставаться на глазах у своей жены.Помимо всего прочего, Рапунцель предположила, что Кадони, который постоянно травит её, пойдёт на всё, чтобы испортить ей карьеру и жизнь. Сам же Влад над словами Ольги только посмеялся, как, впрочем, и его поклонники.