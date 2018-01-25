АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018

Ольга Рапунцель уверена, что Влад Кадони хочет забрать у неё Дмитрия Дмитренко
Скандальная жительница телестройки "Дом-2" Ольга Рапунцель, которая не может похвастаться хорошими отношениями с ведущим Владом Кадони, теперь обвиняет молодого человека в том, что он хочет похитить у неё мужа.

Кадони, как известно, некогда был участником "Битвы экстрасенсов". Победителем проекта парню стать так и не удалось, однако Рапунцель, похоже, не сомневается в его способностях и называет мага всемогущим. На днях Ольга даже заявила, что Влад может и хочет, скорее всего, сделать так, чтобы Дмитрий Дмитренко исчез с периметра, в связи с чем беременная девушка не оставляет свою вторую половинку без присмотра, чтобы потом не радоваться рождению первенца в одиночестве.

Ольга Рапунцель уверена, что Влад Кадони хочет забрать у неё Дмитрия Дмитренко

Зрители, в свою очередь, не намерены поддерживать Ольгу, и уверены, что девушка снова напридумывала себе всякое, чего на самом деле не может быть. К слову, телезвезде не до шуток, поэтому Дмитрий будет всегда оставаться на глазах у своей жены.

Ольга Рапунцель уверена, что Влад Кадони хочет забрать у неё Дмитрия Дмитренко

Помимо всего прочего, Рапунцель предположила, что Кадони, который постоянно травит её, пойдёт на всё, чтобы испортить ей карьеру и жизнь. Сам же Влад над словами Ольги только посмеялся, как, впрочем, и его поклонники.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Высоцкий, пытаясь удержать любимую актрису,
Ольга Бузова рассказала, что Анастасия Волынец
Илья Резник скорбит о невосполнимой потере –
Скандальную книгу о Трампе приобрели 1,7 млн
В Италии загорелся древний монастырь,
Стала известна причина смерти артистки Людмилы
Просмотреть все новости