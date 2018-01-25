Зрители перестали радоваться Ольге Орловой на "Доме-2"

При этом изначально Орлова показала себя весьма интересной и добродушной, чем заработала немало положительных отзывов, хоть и не верил почти никто, что поп-звезда сможет стать хорошей сотрудницей рейтингового реалити-шоу. Однако теперь отношение к Ольге поменялось, потому что ведёт она себя, как стало казаться тем же зрителям, которые некогда почитали её, совершенно некомпетентно.Любители телестройки не могут понять, с какой стати ей понадобилась ведущая, которая то и дело перебивает всех, кто хочет вступить в диалог с ней. Фолловеры заметили, что исполнительница песен не даёт никому высказаться, и это, конечно же, не красит её. Кроме того, свадебный конкурс находится под угрозой из-за Орловой, постоянно выкидывающей из него возлюбленных, готовых стать участниками "Свадьбы на миллион".Фанаты Ольги считают, что их кумир не делает ничего плохого, и даже прибавляет интриги, которой не хватает на ТВ.