Специалист по ауре считает, что у Ольги Бузовой может быть роман с Тимуром Батрутдиновым

«Бузова и Батрутдинов находятся на одной волне, поэтому долго могут быть вместе как в дружбе, так и в романтических отношениях. Тимур является сильным, но при этом очень гибким человеком. Эта особенность крайне важна при общении с Ольгой», - считает специалист.

Илья проверил биополе этих знаменитостей и теперь предполагает, что очень скоро между ними о себе даст знать настоящий эмоциональный взрыв. По словам психолога, Бузова, мечтающая видеть рядом с собой мужчину, который был бы сильнее её морально, имеет возможность построить удачные отношения с Батрутдиновым, так как молодой человек обладает данным качеством.Как известно, Бузова часто оказывается в том же месте, где проводит время Батрутдинов. При этом речь идёт о разных странах. Впрочем, телеведущая называет это совпадениями, хоть и не верят ей поклонники. Многие уже давно даже приписали этим людям роман на начальной стадии, причём смотрятся они вместе, по мнению фанатов, очень даже неплохо.