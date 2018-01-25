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Специалист по ауре считает, что у Ольги Бузовой может быть роман с Тимуром Батрутдиновым
Эксперт по ауре Илья Саглиани заявил, что у Ольги Бузовой может быть роман с Тимуром Батрутдиновым, который в последнее время то и дело хорошо проводит время с одной из самых популярных российских телезвёзд.

Илья проверил биополе этих знаменитостей и теперь предполагает, что очень скоро между ними о себе даст знать настоящий эмоциональный взрыв. По словам психолога, Бузова, мечтающая видеть рядом с собой мужчину, который был бы сильнее её морально, имеет возможность построить удачные отношения с Батрутдиновым, так как молодой человек обладает данным качеством.

Специалист по ауре считает, что у Ольги Бузовой может быть роман с Тимуром Батрутдиновым

«Бузова и Батрутдинов находятся на одной волне, поэтому долго могут быть вместе как в дружбе, так и в романтических отношениях. Тимур является сильным, но при этом очень гибким человеком. Эта особенность крайне важна при общении с Ольгой», - считает специалист.

Как известно, Бузова часто оказывается в том же месте, где проводит время Батрутдинов. При этом речь идёт о разных странах. Впрочем, телеведущая называет это совпадениями, хоть и не верят ей поклонники. Многие уже давно даже приписали этим людям роман на начальной стадии, причём смотрятся они вместе, по мнению фанатов, очень даже неплохо.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:50
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