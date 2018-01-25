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На детском фото фанаты не смогли узнать певицу Ферджи
Опубликованный снимок совсем юной Ферджи поставил подписчиков в тупик – они не смогли узнать в девочке бывшую солистку The Black Eyed Peas.
На детском фото фанаты не смогли узнать певицу Ферджи


Канал МУЗ-ТВ в своем аккаунте Instagram запустил игру «Угадай звезду». Суть игры – угадать нынешнюю звезду по ее детским фото. И вот фото юной Ферджи, бывшей участницы группы The Black Eyed Peas вызвало трудности с «опознанием». На фото-загадке будущая знаменитость в красном наряде и с пышной волнистой прической позирует перед объективом.

Фанаты гадали кто же это: Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Нюша, Ходченкова, хотя канал и намекнул на то, что звезда – «не наша». Предположений было море, а правильных ответов – единицы.

К слову, когда канал опубликовал фото с правильным ответом, многие вспомнили певицу и ударились в ностальгию, вспоминая ее хит «My humps».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:20
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