На детском фото фанаты не смогли узнать певицу Ферджи

Канал МУЗ-ТВ в своем аккаунте Instagram запустил игру «Угадай звезду». Суть игры – угадать нынешнюю звезду по ее детским фото. И вот фото юной Ферджи, бывшей участницы группы The Black Eyed Peas вызвало трудности с «опознанием». На фото-загадке будущая знаменитость в красном наряде и с пышной волнистой прической позирует перед объективом.Фанаты гадали кто же это: Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Нюша, Ходченкова, хотя канал и намекнул на то, что звезда – «не наша». Предположений было море, а правильных ответов – единицы.К слову, когда канал опубликовал фото с правильным ответом, многие вспомнили певицу и ударились в ностальгию, вспоминая ее хит «My humps».