Виталий Малышев заманивает своих поклонниц Барселоной

«Решено! На проекте остаюсь. Но сказал себе и всем, до последней девушки, которая ко мне придёт, полюбит и примет меня таким, какой я есть. Я знаю, что такая есть. И я жду тебя. И вообще, после проекта думаю улететь жить в Барселону с любимой, жить там счастливо и продолжать свой род. А где бы вы хотели жить, и куда планируете, возможно, переехать?», - гласит новый пост Виталия в Instagram.

Не секрет, что Малышев является большим любителем испанских городов, и давно уже мечтает о приобретении жилья в одном из них. Кроме того, молодой человек намерен поселиться в Испании с возлюбленной, жениться на ней и завести детей.Не так давно Малышев строил отношения в рамках реалити-шоу на ТНТ с Алисой Литинской. Молодые люди даже подумывали об обоюдном уходе за ворота, однако эти планы так и не удалось осуществить. Улыбчивая блондинка ввязалась в драку с Майей Донцовой и была вынуждена оставить периметр по решению организаторов.