Герхард Шредер закрутил роман с корейской переводчицей

В одном из немецких изданий появился снимок, где экс-канцлер Германии обнимает свою переводчицу с корейского языка, которая при этом счастливо смеется. Подпись к фото более, чем прозрачная: «Да, это любовь».3-летний Шредер, старший своей невесты на 25 лет, считает свою возлюбленную идеальной женщиной. Ким работает профессиональной переводчицей с немецкого и познакомилась пара на официальном мероприятии.Сейчас немецкий политик женат на Дорис Шредер-Кепф, однако в своем аккаунте фрау на днях намекала на развод. По ее словам, причин для расставания супругов накопилось множество. Но переполнило чашу появление кореянки.Если Герхард Шредер и Ким Со Ен официально поженятся, то этот союз станет пятым по счету для мужчины. А это событие, по мнению некоторых немецких изданий, возможно во время ближайшего визита пары в Корею.