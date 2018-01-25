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Герхард Шредер закрутил роман с корейской переводчицей
Герхард Шредер, в прошлом занимавший пост канцлера Германии, лично засвидетельствовал, что его роман с Ким Со Ен, корейской переводчицей, не слухи, а правда.
Герхард Шредер закрутил роман с корейской переводчицей


В одном из немецких изданий появился снимок, где экс-канцлер Германии обнимает свою переводчицу с корейского языка, которая при этом счастливо смеется. Подпись к фото более, чем прозрачная: «Да, это любовь».

3-летний Шредер, старший своей невесты на 25 лет, считает свою возлюбленную идеальной женщиной. Ким работает профессиональной переводчицей с немецкого и познакомилась пара на официальном мероприятии.

Сейчас немецкий политик женат на Дорис Шредер-Кепф, однако в своем аккаунте фрау на днях намекала на развод. По ее словам, причин для расставания супругов накопилось множество. Но переполнило чашу появление кореянки.

Если Герхард Шредер и Ким Со Ен официально поженятся, то этот союз станет пятым по счету для мужчины. А это событие, по мнению некоторых немецких изданий, возможно во время ближайшего визита пары в Корею.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:10
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