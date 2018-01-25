Ученые предоставили первое доказательство того, что морские звезды могут «видеть» своей кожей

Международная команда во главе с исследователями из Музея естественной истории Оксфордского университета исследовала звезду Ophiocoma wendtii, относящуюся к морским звездам и морским ежам, которая живет в ярких и ярких рифах Карибского моря.Эта особая хрупкая звезда впервые захватила научное внимание более 30 лет назад благодаря ярким светочувствительным поведением, таким как драматические изменения цвета между днем и ночью, очень сильное отвращение к свету и быстрое поиски убежища при открытии - все достигнуто без наличия каких-либо глаз,Огромное количество микроскопических кристаллов было обнаружено на вершинах отростков животного, и в течение десятилетий было высказано предположение, что они могут действовать как «микролинзы» в визуальной системе. Эти микролинзы могут отвечать за невероятные способности Ophiocoma wendtii, но реальных датчиков не было найдено.Лорен Самнер-Руни, научный сотрудник Музея естественной истории Оксфордского университета, была заинтригована неразрешенными тайнами Ophiocoma wendtii. Самнер-Руни и его коллеги смогли проверить «зрение» хрупкой звезды, используя новые молекулярные инструменты. Используя специально разработанные флуоресцентные антитела, они впервые идентифицировали светочувствительные клетки в O. wendtii.Самнер-Руни обнаружил, что в отростках хрупких звезд были тысячи чувствительных к свету клеток, и что они действительно были встроены в кожу по всему телу.Даже без какой-либо оптической помощи линз поведенческие эксперименты впервые демонстрируют, что хрупкие звезды способны обнаруживать тени на расстоянии.«Это было действительно интересно. У нас есть первое доказательство того, что эти животные могут использовать свою огромную светочувствительную сеть, чтобы« видеть «отдаленные пятна тени, которые могут предложить убежище от хищников», - добавляет Самнер-Руни.Несмотря на то, что команда первой обнаружила, что светочувствительные датчики выполняют функцию глаз, остается загадкой, как хрупкие звезды могут использовать собранную информацию, чтобы увидеть своими шкурами. Ученые предполагают, что реальный механизм невероятного поведения Ophiocoma wendtii еще более странен, чем они думают.