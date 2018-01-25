Рост аномально жарких дней опережает глобальное увеличение средней температуры, тревожатся ученые

Инженеры из Калифорнийского университета в Ирвине узнали, что городские центры с более чем 5 миллионами жителей и части Евразии и Австралии сильнее всего пострадали от ускоренного роста краткосрочных экстремальных жарких условий, в результате чего погибли люди, сократились сельскохозяйственные производительности и повреждения инфраструктуры.Исследовательская группа проанализировала данные в самый жаркий день года с 8 848 наземных метеорологических станций по всему миру. Рассматривая показания термометра в течение 50-летнего периода, заканчивающегося в 2015 году, ученые увидели средний международный рост кратковременных максимальных температур на 0,19 °C за десятилетие; рост ускорился до 0,25 °C за десятилетие за 30 лет с 1986 по 2015 год.В течение изученного периода самые быстрые дневные измерения для крупных городов, таких как Париж, Москва и Токио, стремительно повышались на 0,60 °C за десятилетие. Эти показания не только свидетельствуют о том, что на карте произошли серьезные изменения температуры. В 2003 году в Европе произошла тяжелая волна, вызванная примерно 70 000 смертей, а другая в России в 2010 году убила почти 55 000 человек. В Соединенных Штатах в период с 1999 по 2009 год ежегодно сообщалось о 658 смертельных исходах из-за чрезмерной жары.Исследователи из инженерной школы Генри Самуэли из UCI подчеркнули городской феномен, известный как «эффект теплового острова». В антропогенных средах, где преобладают асфальт, бетон, стекло и сталь, горячие воздушные затяжки и солнечные лучи падают, рассеиваются и отражаются на твердых поверхностях. В то время как просторы зеленой растительности и воды в природе помогают поглощать или рассеивать тепло, города усиливают ее.Ученые решили перейти к температурным условиям в мегаполисах, так как там самые экстремальные условия имеют наибольшее значение. Вопрос заключается в следующем: ускорится ли это ускорение в будущем? Потому что, если это произойдет, неизбежные неблагоприятные последствия для человеческих обществ неизбежны, тревожатся климатологи.