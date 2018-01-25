Ольга Рапунцель безумно хочет помириться с тёщей

"Я больше не плачу, обещаю, буду улыбаться, мой Дима. Люди добрые, нам есть над чем работать, мы решаем проблемы, и не нужно тут умничать и учить нас, как жить правильно! Все мы неидеальные и неправильные! Дайте лучше совет, как мне смириться или помириться со свекровью?», - спросила Ольга.

В социальной сети беременная телезвезда опубликовала пост, где рассказала, как любит своего супруга, а также попросила совета, который мог бы помочь ей помириться со свекровью, у подписчиков. При этом Рапунцель сразу сказала, что не желает видеть в комментариях оскорбления в её адрес, как и в адрес Дмитрия, и прекрасно понимает сама, что их нельзя назвать идеальной супружеской парой.Многие фолловеры, не желающие Ольге зла, считают, что скандальная участница "Дома-2" должна просто перестать хамить, и тогда тёща обязательно ответит тем же. Рапунцель поблагодарила поклонников за рекомендации.