Вирусная генная терапия может улучшить результаты восстановления груди после лечения рака

Современная лучевая терапия становится все более точной и целенаправленной, но даже при этом она может по-прежнему вызывать различные побочные эффекты для тканей, включая кожу, жир и кровеносные сосуды, месяцы или годы после лечения. Защита, обеспечиваемая новой генной терапией, может предотвратить побочные эффекты лучевой терапии у женщин, у которых была операция по восстановлению груди, и избавить женщин от второй операции, чтобы восстановить повреждение, вызванное задержкой побочных эффектов.В будущем лечение может быть использовано для улучшения результатов хирургической реконструкции груди у женщин с раком молочной железы - путем защиты пациентов от рубцевания, усадки кожи и повреждения подстилающих тканей. Ученые из Института исследований рака в Лондоне обнаружили, что они могут предотвратить повреждение тканей у крыс, получавших лучевую терапию, путем перепрограммирования здоровых клеток для защиты самих себя.Команда в Институте Раковых Исследований (ICR) в сотрудничестве с пластическими хирургами в The Royal Marsden NHS Foundation Trust ввела крыс с модифицированной и безвредной версией типа вируса, называемого лентивирусом. Вирус использовался для доставки дополнительных копий гена под названием SOD2, который играет роль в ограничении реакции стресса на вредные частицы, выделяемые радиотерапией. Команда объединила это со вторым препаратом, полученным вирусом, чтобы блокировать активность другого гена, участвующего в реакции рубцевания на лучевую терапию, называемую CTGF. Через шесть месяцев после лучевой терапии трансплантированные ткани у крыс, которые были обработаны комбинацией генной терапии SOD2 и CTGF, сократились всего на 15% по сравнению с 70% в тех, которые не получали никакого лечения.Новое исследование открывает возможность предлагать женщинам с ранней реконструкцией рака молочной железы, использовать ткани, которые защищены от побочных эффектов лучевой терапии. Следующим шагом будет испытание нового лечения в клинических испытаниях.