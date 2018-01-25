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Вирусная генная терапия может улучшить результаты восстановления груди после лечения рака
Новый тип генной терапии, поставляемой с использованием вируса, может защитить здоровые ткани от вредных побочных эффектов лучевой терапии после лечения рака, сообщает новое исследование.

Вирусная генная терапия может улучшить результаты восстановления груди после лечения рака


Современная лучевая терапия становится все более точной и целенаправленной, но даже при этом она может по-прежнему вызывать различные побочные эффекты для тканей, включая кожу, жир и кровеносные сосуды, месяцы или годы после лечения. Защита, обеспечиваемая новой генной терапией, может предотвратить побочные эффекты лучевой терапии у женщин, у которых была операция по восстановлению груди, и избавить женщин от второй операции, чтобы восстановить повреждение, вызванное задержкой побочных эффектов.

В будущем лечение может быть использовано для улучшения результатов хирургической реконструкции груди у женщин с раком молочной железы - путем защиты пациентов от рубцевания, усадки кожи и повреждения подстилающих тканей. Ученые из Института исследований рака в Лондоне обнаружили, что они могут предотвратить повреждение тканей у крыс, получавших лучевую терапию, путем перепрограммирования здоровых клеток для защиты самих себя.

Команда в Институте Раковых Исследований (ICR) в сотрудничестве с пластическими хирургами в The Royal Marsden NHS Foundation Trust ввела крыс с модифицированной и безвредной версией типа вируса, называемого лентивирусом. Вирус использовался для доставки дополнительных копий гена под названием SOD2, который играет роль в ограничении реакции стресса на вредные частицы, выделяемые радиотерапией. Команда объединила это со вторым препаратом, полученным вирусом, чтобы блокировать активность другого гена, участвующего в реакции рубцевания на лучевую терапию, называемую CTGF. Через шесть месяцев после лучевой терапии трансплантированные ткани у крыс, которые были обработаны комбинацией генной терапии SOD2 и CTGF, сократились всего на 15% по сравнению с 70% в тех, которые не получали никакого лечения.

Новое исследование открывает возможность предлагать женщинам с ранней реконструкцией рака молочной железы, использовать ткани, которые защищены от побочных эффектов лучевой терапии. Следующим шагом будет испытание нового лечения в клинических испытаниях.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:34
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