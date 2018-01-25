Анна Хилькевич показала фото своего мужа на отдыхе

Звезда «Универа» рядом с мужем загорают под теплым экзотическим солнцем на борту яхты. Снимок знаменитость позиционирует как «немного мужа ленте никогда не помешает».Всего за каких-то 14 часов публикация любимой актрисы набрала больше 210 тысяч отметок «Мне нравится». Фанаты выразили свою оценку комплиментами, называя супругов красивыми, а мужа – «очень замечательным». Кто-то поинтересовался «А доча где?». Надо сказать, что Анна Хилькевич не только востребована в разных проектах. Она также является любимой мамой маленькой дочки. И, как отмечают поклонники, дочь очень на нее похожа.