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Бритни Спирс запустила новый безумный музыкальный тур
Легендарная американская поп-дива Бритни Спирс удивила зажигательными танцами на выступлении в рамках тура Piece Of Me

Бритни Спирс запустила новый безумный музыкальный тур


36-летняя певица Бритни Спирс с новыми силами возвратилась на сцену после зимних каникул, отдыхая на тропических пляжах Гаваев, которые проводила с сыновьями и любимым мужчиной 23-летним манекенщиком Сэмом Асгари. К счастью все эти положительные моменты отдыха не дали забыть Бритни о музыке, потому что певица с новыми силами отправилась в новый тур.

Начался тур с горячих выступлений звезды в красном блестящем боди и красных туфлях на высоких каблуках, показав с каким умением она двигается и как работает над своим безупречным телом. Бритни на своих страничках в Instagram поделилась фрагментами выступления. "Я так рада сообщить, что мы отправимся в тур Piece Of Me в нескольких городах Северной Америки, Европы и Великобритании! Ребята, увидимся этим летом", - прокомментировала Бритни.

Турне станет продолжением 4-летних выступлений популярной певицы с шоу Piece Of Me, которое стало рекордсменом в Лас-Вегасе и теперь у поклонников будет шанс увидеть, её инновационный в поп-музыке концерт, на американском восточном берегу и в Европе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Сегодня, 07:30
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