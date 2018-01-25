Александра Артёмова назвала первую брачную ночь отвратительной

«Торжество получилось действительно волшебным, но и влетело нам в копеечку. На сумму, которую мы потратили, можно было купить квартиру в Москве. Конечно, это стоило того. Спасибо Жене, так как основной вклад в финансовом плане сделал он. Конечно, мы благодарны и "Дому-2" за призовой миллион, он тоже понадобился», - написала Александра в блоге.

Телезвезда заявила, что не смогла уснуть, лежала в постели и думала, как выкручиваться из этой ситуации. Вскоре Александра поняла, что помочь сможет подруга, которая остановилась в том же отеле с супругом, где ей мешал уснуть Евгений. Девушки и один парень спустились в ресторан и немного посидели там, после чего Артёмова вернулась в номер и смогла наконец погрузить себя в сон.Прежде в Сети появились слухи, согласно которым на Новый год Кузин подарил Артёмовой дорогой, но угнанный автомобиль, однако потом стало ясно, что с реальностью они не имеют ничего общего, хоть девушка и ездит без номеров.