Александра Артёмова назвала первую брачную ночь отвратительной
Александра Артёмова, которая ещё совсем недавно делилась самими приятными впечатлениями от свадьбы, неожиданно назвала первую брачную ночь просто отвратительной, так как новоиспечённый муж Евгений Кузин испортил её своим храпом.
Телезвезда заявила, что не смогла уснуть, лежала в постели и думала, как выкручиваться из этой ситуации. Вскоре Александра поняла, что помочь сможет подруга, которая остановилась в том же отеле с супругом, где ей мешал уснуть Евгений. Девушки и один парень спустились в ресторан и немного посидели там, после чего Артёмова вернулась в номер и смогла наконец погрузить себя в сон.
Прежде в Сети появились слухи, согласно которым на Новый год Кузин подарил Артёмовой дорогой, но угнанный автомобиль, однако потом стало ясно, что с реальностью они не имеют ничего общего, хоть девушка и ездит без номеров.
Телезвезда заявила, что не смогла уснуть, лежала в постели и думала, как выкручиваться из этой ситуации. Вскоре Александра поняла, что помочь сможет подруга, которая остановилась в том же отеле с супругом, где ей мешал уснуть Евгений. Девушки и один парень спустились в ресторан и немного посидели там, после чего Артёмова вернулась в номер и смогла наконец погрузить себя в сон.
«Торжество получилось действительно волшебным, но и влетело нам в копеечку. На сумму, которую мы потратили, можно было купить квартиру в Москве. Конечно, это стоило того. Спасибо Жене, так как основной вклад в финансовом плане сделал он. Конечно, мы благодарны и "Дому-2" за призовой миллион, он тоже понадобился», - написала Александра в блоге.
Прежде в Сети появились слухи, согласно которым на Новый год Кузин подарил Артёмовой дорогой, но угнанный автомобиль, однако потом стало ясно, что с реальностью они не имеют ничего общего, хоть девушка и ездит без номеров.