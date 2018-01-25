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Анализ ученых определил увеличение продаж алкоголя при росте цен на безалкогольные напитки
Повышая цены на безалкогольные напитки, можно спровоцировать темпы закупок по другим напиткам, не исключая и алкоголь. К таким выводам пришли эксперты из школы гигиены и тропической медицины Лондонона. Информация от The Independent.

Данные о расходах 32-х тысяч британских домохозяйств, ученые объединили в модель за период 2012-2013 годов. В объемах закупок учитывались, как напитки, так и продукты питания. В подробном анализе проанализированы 6 млн. закупок, включая соки, молоко, напитки с повышенным содержанием сахара и алкоголь. Как оказалось, чаще покупают высококалорийные напитки или спиртное граждане из состава более бедных слоев населения. Гражданами, более состоятельного положения в обществе, предпочтение отдается сокам и вину.
Анализ ученых определил увеличение продаж алкоголя при росте цен на безалкогольные напитки


На основании общих оценок, ученые предположили, что при росте цен на высококалорийные напитки, происходит увеличение показателя спроса на пиво, а так же диетических напитков и соков. А при повышении цен на напитки, в составе которых низкое содержание сахара, может фактически снизить продажу алкогольных напитков.
Общество / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:30
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