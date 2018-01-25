Анализ ученых определил увеличение продаж алкоголя при росте цен на безалкогольные напитки

Данные о расходах 32-х тысяч британских домохозяйств, ученые объединили в модель за период 2012-2013 годов. В объемах закупок учитывались, как напитки, так и продукты питания. В подробном анализе проанализированы 6 млн. закупок, включая соки, молоко, напитки с повышенным содержанием сахара и алкоголь. Как оказалось, чаще покупают высококалорийные напитки или спиртное граждане из состава более бедных слоев населения. Гражданами, более состоятельного положения в обществе, предпочтение отдается сокам и вину.На основании общих оценок, ученые предположили, что при росте цен на высококалорийные напитки, происходит увеличение показателя спроса на пиво, а так же диетических напитков и соков. А при повышении цен на напитки, в составе которых низкое содержание сахара, может фактически снизить продажу алкогольных напитков.