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Китайский ученый изобрел лазер будущего, способный прорваться сквозь пустое пространство
Некоторые технологические новшества настолько абсурдно футуристичны, что они кажутся такими, будто опережают время. Так обстоит дело с новостями о том, что удачно подобранный лазер Shanghai Superintense Ultrafast (SEL), разработанный физиком Русином Ли в лаборатории в Шанхае Китай, способен производить самые мощные световые импульсы.

Китайский ученый изобрел лазер будущего, способный прорваться сквозь пустое пространство


Лазер, один цилиндр из сапфира, покрытого титаном, который имеет ширину фрисби, перегоняет свет в импульсы ранее невообразимой мощности - 5,3 миллиона миллиардов ватт, также известные как петаватты. Как будто это было недостаточно впечатляюще, исследователи идут в путь, чтобы обыграть свои собственные записи в этом году с 10-мя Петаватт-импульсами, что в 1000 раз мощнее всех электрических сетей в мире.

В этом году эта же лаборатория также планирует начать строительство 100 лават-лат, получившую название Станции Крайнего Света. Надежда на этот SEL заключается в том, что к 2023 году он может посылать импульсы света, которые подвергают цели уровням температуры и давлениям, редко происходящим на Земле. В дополнение к предоставлению ценной информации ученым, лазер мог также действовать как де-факто ускоритель частиц для областей медицины и физики.

Ли также сообщил журналу Science Magazine, что SEL может показать свет, разрушающий вакуумный разрыв через электроны и позитроны из пустого пространства. «Было бы поразительной иллюстрацией, что материя и энергия взаимозаменяемы, как говорится в известном уравнении E = mc2 Альберта Эйнштейна. Это означало бы, что вы могли бы что-то генерировать из ничего», - сказал он о процессе, который был достигнут путем преобразования материи в свет.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:11
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