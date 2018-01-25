Китайский ученый изобрел лазер будущего, способный прорваться сквозь пустое пространство

Лазер, один цилиндр из сапфира, покрытого титаном, который имеет ширину фрисби, перегоняет свет в импульсы ранее невообразимой мощности - 5,3 миллиона миллиардов ватт, также известные как петаватты. Как будто это было недостаточно впечатляюще, исследователи идут в путь, чтобы обыграть свои собственные записи в этом году с 10-мя Петаватт-импульсами, что в 1000 раз мощнее всех электрических сетей в мире.В этом году эта же лаборатория также планирует начать строительство 100 лават-лат, получившую название Станции Крайнего Света. Надежда на этот SEL заключается в том, что к 2023 году он может посылать импульсы света, которые подвергают цели уровням температуры и давлениям, редко происходящим на Земле. В дополнение к предоставлению ценной информации ученым, лазер мог также действовать как де-факто ускоритель частиц для областей медицины и физики.Ли также сообщил журналу Science Magazine, что SEL может показать свет, разрушающий вакуумный разрыв через электроны и позитроны из пустого пространства. «Было бы поразительной иллюстрацией, что материя и энергия взаимозаменяемы, как говорится в известном уравнении E = mc2 Альберта Эйнштейна. Это означало бы, что вы могли бы что-то генерировать из ничего», - сказал он о процессе, который был достигнут путем преобразования материи в свет.