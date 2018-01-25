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Екатерина Зиновьева решила посмеяться над Алианой Устиненко
Новая возлюбленная Александра Гобозова Екатерина Зиновьева, которая строит с ним отношения на телестройке ТНТ, решила посмеяться над его пока ещё женой Алианой Устинеко, родившей звезде "Дома-2" сына.

Екатерина полностью доверяет своему жениху, однако не исключает, что Алиана может начать "вставлять ей палки в колёса". По словам новенькой участницы реалити-шоу, популярная брюнетка, познакомившаяся с Гобозовым на периметре, станет, скорее всего, препятствовать встречам Александра с сыном, или даже вызывать его на встречи с ребёнком по любому поводу, чтобы мужчина не виделся с новой второй половинкой, если, конечно, захочет помешать их роману.

Екатерина Зиновьева решила посмеяться над Алианой Устиненко

Прежде Гобозов вернулся на проект, и сразу же обратился к организаторам с просьбой. Как признался парень, ему очень сложно находиться не рядом с сыном, поэтому он хотел бы видеть паренька ежедневно. Зрители прекрасно помнят, как Александр поднимал рейтинги "Дома-2", являясь его участником, в связи с чем представители проекта могут дать на это добро.

Екатерина Зиновьева решила посмеяться над Алианой Устиненко

Как известно, пассия Гобозова очень понравилась его матери. Ольга Васильевна даже предложила девушке остаться у неё жить, чем очень порадовала её.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:00
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