Екатерина Зиновьева решила посмеяться над Алианой Устиненко

Екатерина полностью доверяет своему жениху, однако не исключает, что Алиана может начать "вставлять ей палки в колёса". По словам новенькой участницы реалити-шоу, популярная брюнетка, познакомившаяся с Гобозовым на периметре, станет, скорее всего, препятствовать встречам Александра с сыном, или даже вызывать его на встречи с ребёнком по любому поводу, чтобы мужчина не виделся с новой второй половинкой, если, конечно, захочет помешать их роману.Прежде Гобозов вернулся на проект, и сразу же обратился к организаторам с просьбой. Как признался парень, ему очень сложно находиться не рядом с сыном, поэтому он хотел бы видеть паренька ежедневно. Зрители прекрасно помнят, как Александр поднимал рейтинги "Дома-2", являясь его участником, в связи с чем представители проекта могут дать на это добро.Как известно, пассия Гобозова очень понравилась его матери. Ольга Васильевна даже предложила девушке остаться у неё жить, чем очень порадовала её.