АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018

Universal Pictures представила второй трейлер фильма «Тихоокеанский рубеж-2»
22 марта текущего года в России запланирована премьера нового фильма «Тихоокеанский рубеж-2». В связи со скорым выходом кинокартины в прокат, кинокомпания Universal Pictures решила обнародовать второй официальный трейлер ленты.

Universal Pictures представила второй трейлер фильма «Тихоокеанский рубеж-2»


Стоит отметить, что среди главных действующих лиц находится актер последних двух частей «Звездных войн» Джон Бойега. Также вместе с ним роли исполнили Скотт Иствуд и Цзин Тянь. Режиссером киноленты выступил Стивен ДеНайт.

Сюжет картины расскажет зрителю о событиях, которые будут происходить спустя несколько лет после сцен из первого фильма. Таким образом, Джон Бойега, он же Джейк, примет в наследство от отца Стэкера Пентекоста правление и будет защищать свой мир от нападения инопланетных монстров.



Напомним, что первую часть снял режиссер Гильермо дель Торо и она вышла в прокат пять лет назад. До этого разработка продолжения истории много раз откладывалась.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Высоцкий, пытаясь удержать любимую актрису,
Ольга Бузова рассказала, что Анастасия Волынец
Илья Резник скорбит о невосполнимой потере –
Скандальную книгу о Трампе приобрели 1,7 млн
В Италии загорелся древний монастырь,
Стала известна причина смерти артистки Людмилы
Просмотреть все новости