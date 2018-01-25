Universal Pictures представила второй трейлер фильма «Тихоокеанский рубеж-2»

Стоит отметить, что среди главных действующих лиц находится актер последних двух частей «Звездных войн» Джон Бойега. Также вместе с ним роли исполнили Скотт Иствуд и Цзин Тянь. Режиссером киноленты выступил Стивен ДеНайт.Сюжет картины расскажет зрителю о событиях, которые будут происходить спустя несколько лет после сцен из первого фильма. Таким образом, Джон Бойега, он же Джейк, примет в наследство от отца Стэкера Пентекоста правление и будет защищать свой мир от нападения инопланетных монстров.Напомним, что первую часть снял режиссер Гильермо дель Торо и она вышла в прокат пять лет назад. До этого разработка продолжения истории много раз откладывалась.