Apple собирается заменить MacBook Air бюджетной моделью MacBook

Известно, что Apple заказала у GIS 300 тысяч 13-дюймовых дисплеев. К концу года данный показатель должен увеличиться в два раза. Таким образом, был сделан вывод, что американская корпорация готовит замену MacBook Air.Стоит отметить, что цена нынешней модификации достигает отметки в 999 долларов. Ранее представители «яблочной» корпорации собирались заменить ее 12-дюймовой моделью, которая появилась на рынке 3 года назад, но продажи MacBook Air с 13-дюймовым экраном очень хорошо пошли. Вследствие этого реализацию устройства продолжили. Также стоит отметить модель MacBook Pro, которая тоже предлагалась взамен нынешней версии Air. Так как девайс Pro был дороже на 300 долларов, то конкурировать с Air он не смог.