В Швеции обнаружено аномальное движение воды в странном водоеме

О своей находке гид Лав Рюнбек рассказал журналистам. Мужчина добавил, что никогда прежде подобной аномалии в заливе Корпфорсен не наблюдалось. Движение водных масс по идеальному кругу он наблюдает впервые.Рюнбек также поведал, что теоретически знаком с подобными явлениями, однако они крайне редки, так как для создания подобного круговорота нужна правильный температурный режим водных масс, так как если они будут чуть холоднее, вода просто превратиться в лед.Ученые объясняют редкое природное явление, образовавшееся в заливе Корпфорсен тем, что основной поток встретил на своем пути сильное течение. Вода в этом районе приостановилась, образовав воронку.