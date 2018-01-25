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В Швеции обнаружено аномальное движение воды в странном водоеме
Во время проведения очередного экскурсионного похода гид из Швеции Лав Рюнбек обнаружил странное природное явление. В заливе Корпфорсен течение двигалось по кругу, создавая воронку в воде в форме симметричного круга.

В Швеции обнаружено аномальное движение воды в странном водоеме


О своей находке гид Лав Рюнбек рассказал журналистам. Мужчина добавил, что никогда прежде подобной аномалии в заливе Корпфорсен не наблюдалось. Движение водных масс по идеальному кругу он наблюдает впервые.

Рюнбек также поведал, что теоретически знаком с подобными явлениями, однако они крайне редки, так как для создания подобного круговорота нужна правильный температурный режим водных масс, так как если они будут чуть холоднее, вода просто превратиться в лед.

Ученые объясняют редкое природное явление, образовавшееся в заливе Корпфорсен тем, что основной поток встретил на своем пути сильное течение. Вода в этом районе приостановилась, образовав воронку.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:00
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