Украинский "Антонов" заключил контракт на перевозку спутников в США

Заявлено, что компания будет заниматься перевозкой спутников, более того, подобная практика уже имела место быть – на авиалайнере компании Ан-124 «Руслан» уже была осуществлена перевозка спутникового аппарата Al Yah 3 производства холдинга Orbital ATK. Масса спутника равняется 23 тоннам. Ан-124 «Руслан» перевез космический аппарат из Вашингтона в Кайенну.«Авиалинии Антонова» также имел заключенный со SpaceX, владельцем которой является миллиардер-физик Илон Маск. Кроме того, подписан контракт с компанией из Франции «Боллоре» на перевозку как деталей для спутников, так и самых космических аппаратов. В этом случае также задействуют Ан-124 «Руслан».«Авиалинии Антонова» являются дочерним предприятием авиакомпании «Антонов» в области грузоперевозок. В данное время компания принадлежит Укроборонпрому.