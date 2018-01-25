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Украинский "Антонов" заключил контракт на перевозку спутников в США
На официальном сайте компании украинской «Авиалинии Антонова» опубликовано сообщение об открытии своего филиала в Соединенных Штатах, а именно в Хьюстоне (штат Техас).

Украинский "Антонов" заключил контракт на перевозку спутников в США


Заявлено, что компания будет заниматься перевозкой спутников, более того, подобная практика уже имела место быть – на авиалайнере компании Ан-124 «Руслан» уже была осуществлена перевозка спутникового аппарата Al Yah 3 производства холдинга Orbital ATK. Масса спутника равняется 23 тоннам. Ан-124 «Руслан» перевез космический аппарат из Вашингтона в Кайенну.

«Авиалинии Антонова» также имел заключенный со SpaceX, владельцем которой является миллиардер-физик Илон Маск. Кроме того, подписан контракт с компанией из Франции «Боллоре» на перевозку как деталей для спутников, так и самых космических аппаратов. В этом случае также задействуют Ан-124 «Руслан».

«Авиалинии Антонова» являются дочерним предприятием авиакомпании «Антонов» в области грузоперевозок. В данное время компания принадлежит Укроборонпрому.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:50
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