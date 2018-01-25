В США начались продажи медицинских экзоскелетов

Так Cyberdyne выпустила в продажу экзоскелет HAL for Medical Use. По словам специалистов, эту разработку можно использовать как в повседневной жизни, так и в период реабилитации. Новинка представляет собой специальный пояс с пультом управления, а также нижние стойки для ног. Пользователь сможет подстраивать установку под скорость своей ходьбы. Во время движения экзоскелет будет поддерживать все тело, снимаю тем самым часть нагрузки с опорно-двигательного аппарата.Вследствие такой инициативы, американские врачи в скором будущем начнут выписывать больным подобные устройства, а пациенты будут приобретать их, в том числе и с помощью страховки. К слову, в Японии, откуда компания Cyberdyne, экзоскелет уже используется в медицинских целях.