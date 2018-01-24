Алексей Чайчиц признался, что ему очень сложно на "Острове любви" без Лизы Триандафилиди
Приехавший на "Остров любви" Алексей Чайчиц, который совсем недавно ещё пытался успокоить свою возлюбленную Лизу Триандафилиди, оставшуюся на Поляне в Москве, теперь сам нуждается в поддержке, так как огромное расстояние, разделяющее их, стало негативно отражаться на темноволосом силаче.
Как признался Чайчиц, какое-то время ему удавалось бороться со своим одиночеством и теми не самыми приятными эмоциями, которые оно доставляет, однако сейчас ему невероятно грустно. При этом молодой человек продолжает улыбаться, но улыбка эта не выглядит естественной, и в действительности не является таковой.
Помимо всего прочего, парень в который раз уже заявил, что больше всего на свете хочет снова обнять Лизу. Поклонники, в свою очередь, даже не сомневаются, что Марго Овсянникова не сможет увести Чайчица у Триандафилиди, хоть и намекала на это прежде и не единожды.
Как признался Чайчиц, какое-то время ему удавалось бороться со своим одиночеством и теми не самыми приятными эмоциями, которые оно доставляет, однако сейчас ему невероятно грустно. При этом молодой человек продолжает улыбаться, но улыбка эта не выглядит естественной, и в действительности не является таковой.
"Я стараюсь улыбаться, но моя улыбка - просто натянутая кожа поверх лицевых мышц, мои эмоции спрятались в панцирь, как черепаха, и лишь ночью, когда я выхожу на связь и вижу её, я благоухаю и стараюсь сказать максимально больше теплых слов, как сильно скучаю и жду", - написал в блоге Чайчиц.
Помимо всего прочего, парень в который раз уже заявил, что больше всего на свете хочет снова обнять Лизу. Поклонники, в свою очередь, даже не сомневаются, что Марго Овсянникова не сможет увести Чайчица у Триандафилиди, хоть и намекала на это прежде и не единожды.