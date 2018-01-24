Алексей Чайчиц признался, что ему очень сложно на "Острове любви" без Лизы Триандафилиди

"Я стараюсь улыбаться, но моя улыбка - просто натянутая кожа поверх лицевых мышц, мои эмоции спрятались в панцирь, как черепаха, и лишь ночью, когда я выхожу на связь и вижу её, я благоухаю и стараюсь сказать максимально больше теплых слов, как сильно скучаю и жду", - написал в блоге Чайчиц.

Как признался Чайчиц, какое-то время ему удавалось бороться со своим одиночеством и теми не самыми приятными эмоциями, которые оно доставляет, однако сейчас ему невероятно грустно. При этом молодой человек продолжает улыбаться, но улыбка эта не выглядит естественной, и в действительности не является таковой.Помимо всего прочего, парень в который раз уже заявил, что больше всего на свете хочет снова обнять Лизу. Поклонники, в свою очередь, даже не сомневаются, что Марго Овсянникова не сможет увести Чайчица у Триандафилиди, хоть и намекала на это прежде и не единожды.