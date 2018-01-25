В системе TRAPPIST-1 астрономы обнаружили две потенциально обитаемые планеты

TRAPPIST-1, по словам многих исследователей, является конкурентом Солнечной системы, так как имеет одну звезду наподобие Солнца, вокруг которой вращаются семь планетарных тел, среди которых есть и газовые гиганты и скальные планеты. Более того, некоторые из них расположены в так называемой «обитаемой зоне», тоесть на правильном расстоянии от родной звезды, что делает их потенциально обитаемыми. Шансы на существование жизни на поверхностях имеют планеты TRAPPIST-1d и TRAPPIST-1e.TRAPPIST-1d имеет среднюю температуру +15°C, которая может опускаться в силу космических воздействий на планету до 0 °C. Среда другого планетарного тела TRAPPIST-1e похожа на Антарктиду, однако ученые считают подобный климат как способствующий зарождению жизни.