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В системе TRAPPIST-1 астрономы обнаружили две потенциально обитаемые планеты
Ученые из Бельгии сделали неожиданное открытие. Два планетарных тела системы TRAPPIST-1 имеют характеристики, где возможно зарождение жизни.

В системе TRAPPIST-1 астрономы обнаружили две потенциально обитаемые планеты


TRAPPIST-1, по словам многих исследователей, является конкурентом Солнечной системы, так как имеет одну звезду наподобие Солнца, вокруг которой вращаются семь планетарных тел, среди которых есть и газовые гиганты и скальные планеты. Более того, некоторые из них расположены в так называемой «обитаемой зоне», тоесть на правильном расстоянии от родной звезды, что делает их потенциально обитаемыми. Шансы на существование жизни на поверхностях имеют планеты TRAPPIST-1d и TRAPPIST-1e.

TRAPPIST-1d имеет среднюю температуру +15°C, которая может опускаться в силу космических воздействий на планету до 0 °C. Среда другого планетарного тела TRAPPIST-1e похожа на Антарктиду, однако ученые считают подобный климат как способствующий зарождению жизни.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 06:00
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