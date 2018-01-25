Google выпустит камеру с технологией искусственного интеллекта

По словам разработчиков Google Clips будет автоматически делать фото, видео или GIF-анимации в наиболее подходящий момент. Весь отснятый материал появится либо на встроенной памяти устройства, либо с помощью подключения к сети Интернет будет передан в облако. Пользователь благодаря приложению для смартфона в любое время найдет файлы и посмотрит их.Известно, что в автономном режиме камера Google Clips станет работать в течение трех часов. За съемку ответит 12-мегапиксельный сенсор с углом обзора 130 градусов. Интересно, что в девайсе есть опция серийной съемки, в режиме которой камера сделает до 15 кадров за одну секунду. Объем встроенной памяти составит 8 гигабайт, но этот параметр пользователь сможет увеличить картой памяти.