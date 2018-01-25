Google выпустит камеру с технологией искусственного интеллекта
Американские специалисты из Google разработали смарт-камеру Google Clips, которая наделена технологией искусственного интеллекта. Таким образом, система сможет самостоятельно распознавать наиболее подходящие для съемки моменты. Цена вопроса 250 долларов.
По словам разработчиков Google Clips будет автоматически делать фото, видео или GIF-анимации в наиболее подходящий момент. Весь отснятый материал появится либо на встроенной памяти устройства, либо с помощью подключения к сети Интернет будет передан в облако. Пользователь благодаря приложению для смартфона в любое время найдет файлы и посмотрит их.
Известно, что в автономном режиме камера Google Clips станет работать в течение трех часов. За съемку ответит 12-мегапиксельный сенсор с углом обзора 130 градусов. Интересно, что в девайсе есть опция серийной съемки, в режиме которой камера сделает до 15 кадров за одну секунду. Объем встроенной памяти составит 8 гигабайт, но этот параметр пользователь сможет увеличить картой памяти.
По словам разработчиков Google Clips будет автоматически делать фото, видео или GIF-анимации в наиболее подходящий момент. Весь отснятый материал появится либо на встроенной памяти устройства, либо с помощью подключения к сети Интернет будет передан в облако. Пользователь благодаря приложению для смартфона в любое время найдет файлы и посмотрит их.
Известно, что в автономном режиме камера Google Clips станет работать в течение трех часов. За съемку ответит 12-мегапиксельный сенсор с углом обзора 130 градусов. Интересно, что в девайсе есть опция серийной съемки, в режиме которой камера сделает до 15 кадров за одну секунду. Объем встроенной памяти составит 8 гигабайт, но этот параметр пользователь сможет увеличить картой памяти.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00