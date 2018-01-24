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Лысина Ольги Бузовой возмутила Интернет
Ведущая Ольга Бузова, которая несколько дней назад отпраздновала свой 32-й день рождения, попала впросак после публикации видеоролика из Таиланда, где и отметила праздник со своими лучшими подругами и сестрой.

В стоп-кадрах можно заметить на голове знаменитости лысину, привлёкшую общественность. Теперь многие пытаются разобраться, что с Ольгой не так. Впрочем, это уже попытались объяснить самые ярые поклонники звезды "Дома-2", заявившие, что во всём виновата своеобразная линия волос. Хейтеры же, конечно, придерживаются несколько иного мнения.

Лысина Ольги Бузовой возмутила Интернет

Ненавистники Бузовой, нашедшие очередной повод для критики, принялись писать в Сети о её проблемах со здоровьем, за которым, как им кажется, Ольга совсем не следит, и теперь все видят печальный результат отвратительного отношения к своему организму. Кто-то уверен, что популярная брюнетка испытывает проблемы с гормонами, и в будущем, если она не обратится к врачу, лысина станет больше.

Лысина Ольги Бузовой возмутила Интернет

Прежде Бузова прокомментировала слухи о скандале с бизнес-классом, заявив, что к ней они не имеют никакого отношения, так как она всегда покупает билеты заранее, поэтому никак не могла остаться без места.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 22:29
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