Meizu представила новогоднюю модель смартфона Pro 7

Так новый смартфон предлагают в праздничной упаковке. В ней окажется девайс в красном исполнении, стоимость которого оценивается в 1,999 юаней, то есть в 17,6 тысячи рублей. Известно, что вся комплектация устройства осталась прежней. Это значит, что технические характеристики Meizu Pro 7 и про 7 Plus будут такими же. Тем не менее, разработчики решили добавить на заднюю панель 1,9-дюймовый AMOLED-дисплей, который располагается прямо под модулем сдвоенной основной камеры. Примечательно, что этот маленький экран цветной и даже сенсорный.Специалисты установили его для того чтобы он оповещал пользователя о входящих звонках и сообщениях, а также о других уведомлениях.К слову, основная камера, под которой имеется 1,9-дюймовый дисплей, представляет собой модуль Sony IMX386 f/2.0 с двумя 12-мегапиксельными объективами.