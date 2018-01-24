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Ольга Бузова прокомментировала скандал с бизнес-классом в самолёте
Ведущая популярного проекта "Дом-2" Ольга Бузова прокомментировала слухи о скандале в самолёте, согласно СМИ, пассажиры не уступили ей место и не позволили пересесть в эконом.

Как заявила Бузова, она летает только бизнес-классом, а билеты всегда приобретает заранее, в связи с чем, отметила телезвезда, подобной ситуации с ней точно не могло случиться.

Ольга Бузова прокомментировала скандал с бизнес-классом в самолёте

"Я летаю только бизнес-классом! Меня это не касается. У меня ничего не случилось. Я приехала из отпуска", - отреагировала недоумевающая Ольга.

Прежде в прессе стали говорить, что в ходе перелёта в Москву из Таиланда знаменитость попала в непростую ситуацию. Журналисты написали, что Бузовой не было места в бизнес-классе, поэтому она принялась требовать, чтобы своё место ей бесплатно отдал какой-нибудь VIP-пассажир.

Прежде Ольга закрыла страницу в социальной сети Instagram по известным только ей причинам. Теперь же посмотреть публикации девушки там снова может любой пользователь.

Несколько дней назад, напомним, Бузова отпраздновала свой 32-й день рождения в Таиланде. Исполнительница песен встретила праздник вместе с лучшими подругами и сестрой, получив много дорогих подарков.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 22:11
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