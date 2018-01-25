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В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии уничтожения МКС
Представитель главы отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин рассказал о том, как может быть уничтожена МКС. Специалист выделил самые основные этапы при попытке затопления станции.

В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии уничтожения МКС


Так Муртазин считает, что если МКС собираются затопить, то при входе в атмосферу на Землю все равно обрушится сотня обломков разной массы и размеров. Тем не менее, если такой сценарий окажется действительным, то первым делом станцию должны будут покинуть члены экипажа. Это произойдет на высоте в 333 км. На отметке в 279 км станция окажется в той ситуации, когда вернуть ее обратно на заданный курс будет невозможно.

На высоте 105-110 км от модулей начнут отваливаться антенны и солнечные панели, а также собственно сами модули будут распадаться на части. В обломки МКС превратится на высоте в 70 км. Все не сгоревшие в атмосфере части станции окажутся в водах Тихого океана.

Муртазин отмечает, что для сведения МКС с орбиты инженерам придется задействовать 4250 – 7450 кг топлива. Для улучшения эффекта торможения специалисты установят солнечные панели станции в режим парусов.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:30
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