В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии уничтожения МКС

Так Муртазин считает, что если МКС собираются затопить, то при входе в атмосферу на Землю все равно обрушится сотня обломков разной массы и размеров. Тем не менее, если такой сценарий окажется действительным, то первым делом станцию должны будут покинуть члены экипажа. Это произойдет на высоте в 333 км. На отметке в 279 км станция окажется в той ситуации, когда вернуть ее обратно на заданный курс будет невозможно.На высоте 105-110 км от модулей начнут отваливаться антенны и солнечные панели, а также собственно сами модули будут распадаться на части. В обломки МКС превратится на высоте в 70 км. Все не сгоревшие в атмосфере части станции окажутся в водах Тихого океана.Муртазин отмечает, что для сведения МКС с орбиты инженерам придется задействовать 4250 – 7450 кг топлива. Для улучшения эффекта торможения специалисты установят солнечные панели станции в режим парусов.