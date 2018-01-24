Телеведущая Екатерина Андреева поделилась тайнами эфиров и представила свою помощницу – крошку Жози

Екатерина Андреева, телеведущая программы «Время» на Первом канале, в своем аккаунте Instagram опубликовала видео, где рассказала о своей кукле-помощнице «крошке Жози».В ролике Андреева поделилась секретами того, как создаются большие эфиры на канале, в частности, как при помощи Жози выбирают уровень света и какую одежду надевать. Свою помощницу телеведущая представила в подписи к видео: «И моя подружка-крошка Жози, в костюмчике «вырви глазик».Екатерина написала, что Джеймсу Бонду и не снилась такая подружка - тихая, молчаливая, работящая, слова поперёк не скажет, никаких подвохов и золотых пистолетов, мечта многих мужчин и начальников - куда её посадишь, там и сидит.Пост Андреева продолжила напоминанием об одном из главных принципов успешности – «опираться можешь только на то, что сопротивляется, иначе рухнешь».Телеведущая восхищается «новой мега-экстра-супер» студией и находится в шоке от технических достижений и в предвкушении того, как «скоро полетят новехонькие краны по всем студийным закоулочкам».