Анфиса Чехова рассказала о своем методе похудения

Анфиса Чехова с завидным постоянством опубликовывает все новые посты на своей официальной страничке в социальной сети. Этот раз не стал исключением, и телеведущая выставила свежий пост на тему похудения, который может подойти абсолютно любому человеку. Основными его принципами являются мысли человека и его сознание. Прежде всего, необходимо найти психологическую причину, по которой набираются лишние килограммы, только после этого переходить к здоровому питанию и физическим упражнениям. Этот метод Чехова проверила сначала на себе, полюбила себя такой, какая есть, а после этого приняла решение поменять свои мысли и соответственно тело.Стоит напомнить, что ранее сообщалось о новых отношениях Анфисы Чеховой с ее фитнес-тренером, после того, как в сеть попал их совместный фотоснимок.