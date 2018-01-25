Учеными MIT успешно восстановлены и улучшены старые типы аккумуляторов

Сейчас распространены и пользуются спросом литиевые аккумуляторы, направленные на применение в электромобилях, бытовой технике и других последних изобретениях человечества. Но данные батареи имеют свои существенные минусы, представленные высокой стоимостью, ненадежностью и небезопасностью.Американскими учеными, из Массачусетского технологического университета, принято решение исправить данную ситуацию. Специалисты намереваются придумать долговечный и дешевый, а так же безопасный способ воскресить солевой аккумулятор. Для разделения электродов, в данных батареях ранее использовали состав из специальных мембран, теперь эксперты решили предложить применение обычной стальной сетки, обработанной составом нитрида титана.Если сравнивать с мембраной, которая сортирует молекулы по их физическим параметрам, сеткой проводится сортировка электродов по характеру собственных электрических свойств. В итоге в разы возрастает срок службы солевых аккумуляторов. А приобретенная ими безопасность, позволит увеличить количество сетевых источников энергии большим городам.