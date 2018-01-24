Эксперт рассказал о трех новинках Apple, которые могут представить в 2018 году
Недавно стало известно, что компания Apple во второй половине текущего года собирается представить сразу три новых iPhone. Эксперт Мин-Чи Коу решил дать свои прогнозы касательно этого.
Таким образом, исходя из имеющейся информации, Коу предположил, что этими тремя новинками будет новый iPhone X с дисплеем в 5,8 дюйма, iPhone X Plus с большим OLED-дисплеем на 6,5 дюйма, а также девайс с диагональю экрана 6,1 дюйма.
Помимо этого Мин-Чи Коу считает, что сразу после выхода новинок на рынок, компания Apple завершит выпуск некоторых своих нынешних моделей, чтобы сосредоточить внимание публики на новых модификациях. Вполне возможно, что компания создаст линейку недорогих, средних и премиальных смартфонов. Ожидается, что новая модель iPhone X обойдется покупателю в 999 долларов, а его усовершенствованная версия Plus – в 1099 долларов.
Как бы там ни было, это все догадки и узнать обо всем наверняка можно будет только после официальных заявлений от Apple.
Таким образом, исходя из имеющейся информации, Коу предположил, что этими тремя новинками будет новый iPhone X с дисплеем в 5,8 дюйма, iPhone X Plus с большим OLED-дисплеем на 6,5 дюйма, а также девайс с диагональю экрана 6,1 дюйма.
Помимо этого Мин-Чи Коу считает, что сразу после выхода новинок на рынок, компания Apple завершит выпуск некоторых своих нынешних моделей, чтобы сосредоточить внимание публики на новых модификациях. Вполне возможно, что компания создаст линейку недорогих, средних и премиальных смартфонов. Ожидается, что новая модель iPhone X обойдется покупателю в 999 долларов, а его усовершенствованная версия Plus – в 1099 долларов.
Как бы там ни было, это все догадки и узнать обо всем наверняка можно будет только после официальных заявлений от Apple.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:50