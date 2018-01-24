Сестра Жанны Фриске возвращается на сцену

Десять лет спустя сестра знаменитой на то время исполнительницы Жанны Фриске Наталья приняла решение занять свободное место певицы группы "Блестящие". Но сложный график и строгие требования работы заставили Наталью уйти из коллектива практически спустя несколько месяцев. Девушка предполагала, что жизнь певицы будет проходить иначе, и в связи с этим решила покончить с шоу-бизнесом и направиться на обучение визажистом.Длительный период времени младшая сестра не думала возвращаться на эстраду и занималась косметологией. Но какое-то время назад к ней пришел Александр Попов, бывший участник коллектива «Турбомода» и сделал предложение по поводу совместной работы над песней «Две планеты». Спустя некоторое время они все же встретились в студии звукозаписи, а следом появилась их новая совместная композиция, которую можно найти на просторах интернета.По заверениям Попова, голос Натальи Фриске очень похож на голос ее сестры, как будто это поет Жанна.