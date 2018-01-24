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Сестра Жанны Фриске возвращается на сцену
Наталья Фриске родная сестра покойной Жанны приняла решение снова испытать судьбу и проверить свои силы в музыкальной сфере.

Сестра Жанны Фриске возвращается на сцену


Десять лет спустя сестра знаменитой на то время исполнительницы Жанны Фриске Наталья приняла решение занять свободное место певицы группы "Блестящие". Но сложный график и строгие требования работы заставили Наталью уйти из коллектива практически спустя несколько месяцев. Девушка предполагала, что жизнь певицы будет проходить иначе, и в связи с этим решила покончить с шоу-бизнесом и направиться на обучение визажистом.

Длительный период времени младшая сестра не думала возвращаться на эстраду и занималась косметологией. Но какое-то время назад к ней пришел Александр Попов, бывший участник коллектива «Турбомода» и сделал предложение по поводу совместной работы над песней «Две планеты». Спустя некоторое время они все же встретились в студии звукозаписи, а следом появилась их новая совместная композиция, которую можно найти на просторах интернета.

По заверениям Попова, голос Натальи Фриске очень похож на голос ее сестры, как будто это поет Жанна.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 23:30
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