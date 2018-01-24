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Ярослав Бойко рассказал, как хотел быть десантником, но попал в пограничники
Актер Ярослав Бойко в Instagram рассказал, как после фильма «В зоне особого внимания» хотел быть десантником, но попал в пограничники, и ничуть об этом не жалеет.

Ярослав Бойко рассказал, как хотел быть десантником, но попал в пограничники


Российский актер Ярослав Бойко в своем аккаунте Instagram рассказал, что после советского боевика о десантниках «В зоне особого внимания», который вышел на экраны в 1977 году, в военкоматы выстроились очереди, все хотели служить в воздушно-десантных войсках, и он в том числе.

Но вопреки желанию, Ярослав стал не десантником, а пограничником. Под своим армейским фото из молодости, где он в военной форме, актер написал, что ничуть не жалеет об этом.

Фолловеры принялись комментировать пост Бойко. Мужская половина подписчиков Ярослава также вспоминает времена советской армии, рассказывая, что в то время парень, отслуживший в армии, был самым уважаемым среди ребят: «Чего стоило появиться среди молодежи на дискотеке! Форма, аксельбанты… ребята уважали, девочки млели».

Ярослав Бойко рассказал, как хотел быть десантником, но попал в пограничники


Женская половина поклонников Бойко восхищается его образом в военной форме, засыпает комментариями о том, какой Ярослав красавчик и признается ему в любви.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:24
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