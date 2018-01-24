Фото Корчевникова с младенцем вызвал шквал положительных эмоций

Борис Корчевников с завидным постоянством радует своих фанатов свежими снимками, этот раз не стал исключением и телеведущий выложил фото со съемочного процесса, в течение которого он пеленал куклу-младенца. В конце концов, именно этот снимок Корчевников сохранил и даже сопроводил неоднозначной подписью: «Готовимся». Некоторые моментально предположили, что речь идет о появлении будущего ребенка у их любимца и сразу же принялись поздравлять знаменитость с радостным событием в его жизни. Но сам телеведущий никаких комментариев по этому поводу не дает. А другие подписчики заметили, что еще не пришло время для таких поздравлений. Ведь причина вся в слове, которое может иметь смысл не появления ребенка, а готовность к следующему эфиру программы.Стоит добавить, что Борис Корчевников проживает вместе с мамой, поскольку еще не встретил одну единственную.