Ученые: Древние греки создавали скульптуры с маленькими пенисами из-за идеала мужского тела

Античные жители были большими поклонниками торсов сильной половины человечества, так что редко изображали статуи в одеждах, предпочитая показывать их обнаженные прелести. Историки давно заметили, что пикантная часть тела явно не соответствует общим пропорциям туловища жителей Олимпа или императоров.В трудах Аристофана есть описание идеального мужчины, у которого кроме белоснежной кожи должна быть крупная грудь с широкими плечами и упругими ягодицами. Однако небольшие размеры члена относились к таким понятиям, потому что большие аналоги вызывали ассоциацию с варварами, а также указывали на недостаток ума или его отсутствие.