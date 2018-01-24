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Ученые: Древние греки создавали скульптуры с маленькими пенисами из-за идеала мужского тела
Ученые раньше не могли понять, почему древние греки создавали скульптуры богов и героев с маленькими пенисами. Оказалось, что это было связано с идеалом мужского тела.

Античные жители были большими поклонниками торсов сильной половины человечества, так что редко изображали статуи в одеждах, предпочитая показывать их обнаженные прелести. Историки давно заметили, что пикантная часть тела явно не соответствует общим пропорциям туловища жителей Олимпа или императоров.

Ученые: Древние греки создавали скульптуры с маленькими пенисами из-за идеала мужского тела


В трудах Аристофана есть описание идеального мужчины, у которого кроме белоснежной кожи должна быть крупная грудь с широкими плечами и упругими ягодицами. Однако небольшие размеры члена относились к таким понятиям, потому что большие аналоги вызывали ассоциацию с варварами, а также указывали на недостаток ума или его отсутствие.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:18
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