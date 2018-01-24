Иосиф Оганесян прокомментировал неожиданное расставание Саймона Марданшина и Марго Овсянниковой

"Каждому свойственно ошибаться, главное найти силы признать свои ошибки и простить тех, кому ты дорог. В любом случае, я думаю, жизнь слишком коротка, чтобы хранить обиды», - гласит часть поста Иосифа.

По словам Иосифа, страсть очень часто заставляет человека совершать ошибки, однако на настоящие безумства толкает именно любовь. Парень не исключает, что всё это знакомо Саймону и Марго, но разрушение их отношений было мгновенным и незаметным. Оганесян также призвал их не держать зла друг на друга.Несколько дней назад Саймон изменил Марго с Еленой Хроминой, совсем недавно прилетевшей на "Остров любви", заявив, что сделал это из-за пристрастия Овсянниковой к эскорту, хоть девушка и отрицает, что имеет к нему какое-то отношение.У Иосифа, напомним, всё отлично в плане отношений - на днях рядом с ним снова появилась Александра Черно, а расстроиться армянин мог только из-за того, что девушка побрила голову.