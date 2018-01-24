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Иосиф Оганесян прокомментировал неожиданное расставание Саймона Марданшина и Марго Овсянниковой
Участник "Дома-2" Иосиф Оганесян прокомментировал неожиданное расставание своих коллег по проекту Саймона Марданшина и Марго Овсянниковой, отметив, что всегда относился к этой уже бывшей паре хорошо, и никак не мог ожидать такого разворота событий.

По словам Иосифа, страсть очень часто заставляет человека совершать ошибки, однако на настоящие безумства толкает именно любовь. Парень не исключает, что всё это знакомо Саймону и Марго, но разрушение их отношений было мгновенным и незаметным. Оганесян также призвал их не держать зла друг на друга.

Иосиф Оганесян прокомментировал неожиданное расставание Саймона Марданшина и Марго Овсянниковой

"Каждому свойственно ошибаться, главное найти силы признать свои ошибки и простить тех, кому ты дорог. В любом случае, я думаю, жизнь слишком коротка, чтобы хранить обиды», - гласит часть поста Иосифа.

Иосиф Оганесян прокомментировал неожиданное расставание Саймона Марданшина и Марго Овсянниковой

Несколько дней назад Саймон изменил Марго с Еленой Хроминой, совсем недавно прилетевшей на "Остров любви", заявив, что сделал это из-за пристрастия Овсянниковой к эскорту, хоть девушка и отрицает, что имеет к нему какое-то отношение.

У Иосифа, напомним, всё отлично в плане отношений - на днях рядом с ним снова появилась Александра Черно, а расстроиться армянин мог только из-за того, что девушка побрила голову.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 20:57
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