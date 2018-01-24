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В Липецке жителей Елецкого микрорайона атаковали полчища крыс
В Липецке жителей Елецкого микрорайона атаковали полчища крыс. Люди каждый день встречаются с крупными грызунами в подъездах домов и дворах, так что даже сняли их на видео.

Жильцы беспокоятся за санитарные нормы этого уголка города, потому что грызуны выглядят сытыми и даже не реагируют на приближение человека. Они решили опубликовать сюжет в сетях, чтобы привлечь внимание властей к данной проблеме. Родители бояться за детей, играющих на улице, потому что крысы являются источником различных инфекций и могут укусить малышей.

В Липецке жителей Елецкого микрорайона атаковали полчища крыс


Пока неясно, почему до сих пор никто не обратился с жалобой к компании, строившей дома, чтобы она провела на территории необходимую обработку. Пока пользователи сетей рекомендуют горожанам заводить кошек и с их помощью избавиться от наглых особей.

Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:40
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