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Татьяна Буланова рассказала о смерти своей матери
Летом прошлого года у Татьяны Булановой умерла 85-летняя мама, которая души не чаяла в дочке и внуках. По истечении нескольких месяцев исполнительница решила назвать причины смерти и рассказала, что у нее выявили неполадки с сердцем.

Татьяна Буланова рассказала о смерти своей матери


По заверению Татьяны Булановой, ее маме не нравилось ходить в больницы и, соответственно, она не проходила плановые осмотры. И только после того, когда мама упала в обморок, родственники были вынуждены обратиться к докторам. Врачи выявили у женщины аритмию. А немного погодя, состояние здоровья стало хуже у мамы знаменитости по причине произошедшего инфаркта. Во время хирургического вмешательства женщине установили пять стентов, но это не помогло, так как она заболела пневмонией. Это только ухудшило состояние здоровья, а впоследствии привело к смерти.

Исполнительница была очень благодарна своим экс-мужьям, которые оказали большую поддержку во время похоронного процесса. По заверению певицы, именно мама в свое время привила любовь к музыке. Теперь Буланова поняла, что ее жизнь теперь будет другой, и никогда не будет прежней.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 23:10
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