Татьяна Буланова рассказала о смерти своей матери

По заверению Татьяны Булановой, ее маме не нравилось ходить в больницы и, соответственно, она не проходила плановые осмотры. И только после того, когда мама упала в обморок, родственники были вынуждены обратиться к докторам. Врачи выявили у женщины аритмию. А немного погодя, состояние здоровья стало хуже у мамы знаменитости по причине произошедшего инфаркта. Во время хирургического вмешательства женщине установили пять стентов, но это не помогло, так как она заболела пневмонией. Это только ухудшило состояние здоровья, а впоследствии привело к смерти.Исполнительница была очень благодарна своим экс-мужьям, которые оказали большую поддержку во время похоронного процесса. По заверению певицы, именно мама в свое время привила любовь к музыке. Теперь Буланова поняла, что ее жизнь теперь будет другой, и никогда не будет прежней.