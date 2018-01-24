Саймон Марданшин посмеялся над обвинениями Мэри Кулешовой в его адрес

Как известно, не так давно девушка высказала всё, что думает об экс-бойфренде. По её словам, загорелый атлет не умеет любит, а с девушками встречается только для своей выгоды. Мэри считает Саймона эгоистом и не сомневается, что Елену Хромину, с которой у него сейчас отношения, также вскоре придётся успокаивать после предательства со стороны этого человека.К слову, пока успокаивать приходится Марго Овсянникову. Именно ей, напомним, Марданшин изменил с Хроминой, появившейся на "Острове любви несколько дней назад. Мэри же судьба Марго совсем не удивляет, так как ей прекрасно знаком неблагородный характер Саймона, который то и дело "выжимает из девушек все соки", а потом избавляется от них и занимается поисками новой "жертвы".При этом ничего плохого в адрес Мэри Саймон говорить не стал, и даже отметил, что некогда с ней ему действительно было очень даже хорошо. Впрочем, Кулешову и в это не верит.