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Регина Бурд рассказала, что делает с Сергеем Жуковым каждый раз, когда они приезжают на Самуи
Регина Бурд в Instagram рассказала, что по традиции делает каждый раз с супругом Сергеем Жуковым, когда они приезжают на Самуи.

Регина Бурд рассказала, что делает с Сергеем Жуковым каждый раз, когда они приезжают на Самуи


Регина Бурд, жена солиста группы «Руки вверх!», в своем аккаунте Instagram поделилась, что каждый раз, приезжая на Самуи, они с мужем неизменно соблюдают традицию ездить к их семейному дереву, которое пара посадили на острове 10 лет назад.

Мама троих детей рассказала, что с каждым годом дерево становится все больше и раскидистей, радуя ее и супруга своим ростом и цветением в виде белых цветов.

Регина написала, что традиция неизменна - из года в год меняется лишь количество цветов на дереве и количество деток в их с Сергеем семье.

В этом году супруги были приятно удивлены, когда увидели на дереве всего один маленький цветочек нежно розового цвета вместо привычных белых для них цветов. «Может это какой-то знак, или просто так бывает?» - недоумевает Регина.

Регина Бурд рассказала, что делает с Сергеем Жуковым каждый раз, когда они приезжают на Самуи


Поклонники Сергея и Регины засыпали пост комментариями с пояснениями такой «неслучайной случайности» - все сходятся во мнении, что это знак скоро рождения у пары еще одной девочки, а некоторые даже предполагают, что будет двойня.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:10
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