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На пляже в Великобритании исследователи обнаружили ржавый НЛО
Британские исследователи сообщили СМИ о своей находке на пляже Берри-Порт возле Кармартеншира. Там лежал ржавый НЛО, подтверждающий теорию о нахождении пришельцев среди землян.

Конструкция напоминала внеземной объект по многим параметрам. Внешне она напоминает металлический стол с множеством проводов и ножек, но длительное нахождение в воде испортило внеземную технику. Это был первый случай, когда НЛО находился на территории страны.

На пляже в Великобритании исследователи обнаружили ржавый НЛО


Эксперты после 3-месячного изучения корабля гуманоидов только сейчас решили опубликовать снимок в сетях и сообщить о своем открытии. До того момента территория зоны отдыха была закрыта для доступа туристов и местных жителей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:00
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