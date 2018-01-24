На пляже в Великобритании исследователи обнаружили ржавый НЛО
Британские исследователи сообщили СМИ о своей находке на пляже Берри-Порт возле Кармартеншира. Там лежал ржавый НЛО, подтверждающий теорию о нахождении пришельцев среди землян.
Конструкция напоминала внеземной объект по многим параметрам. Внешне она напоминает металлический стол с множеством проводов и ножек, но длительное нахождение в воде испортило внеземную технику. Это был первый случай, когда НЛО находился на территории страны.
Эксперты после 3-месячного изучения корабля гуманоидов только сейчас решили опубликовать снимок в сетях и сообщить о своем открытии. До того момента территория зоны отдыха была закрыта для доступа туристов и местных жителей.
Конструкция напоминала внеземной объект по многим параметрам. Внешне она напоминает металлический стол с множеством проводов и ножек, но длительное нахождение в воде испортило внеземную технику. Это был первый случай, когда НЛО находился на территории страны.
Эксперты после 3-месячного изучения корабля гуманоидов только сейчас решили опубликовать снимок в сетях и сообщить о своем открытии. До того момента территория зоны отдыха была закрыта для доступа туристов и местных жителей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:00