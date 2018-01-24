Зрители уверены, что Екатерину Зиновьеву ждёт горькая судьба Алианы Устиненко

Как известно, Екатерина не только дождалась Александра на реалити-шоу, но и познакомилась уже с его родительницей. При этом Ольга Васильевна встретила новую невесту сына с распростёртыми объятиями, и даже предложила ей остаться у неё. К слову, жить вместе с матерью возлюбленной Зиновьева, конечно, не стала, но очень обрадовалась, узнав, что женщина думает о ней так хорошо. А наблюдательные любители телестройки ТНТ не сомневаются, что дальше всё будет совсем иначе.Многие сейчас не понимают, с какой стати Ольга Васильевна ведёт себя так хорошо по отношению к Екатерине, предполагая, что за её подозрительным поведением кроется что-то недоброе. Кроме того, "диванные знатоки" уверены, женщина, которая очень плохо относится к пока ещё жене её сына Алиане Устиненко, не может относиться слишком хорошо к Зиновьевой, поскольку пока даже не знает эту девушку толком.