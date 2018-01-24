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Ученые: Тип человеческой осанки может регулировать уровни кортизола и тестостерона
Ученые выяснили, что тип человеческой осанки может регулировать уровни кортизола и тестостерона. Результаты работ опубликованы в научном журнале.

Они отметили, что вертикальная поза избавляет людей от болевых ощущений в области шеи или спине, а также способна улучшить концентрацию внимания. Вялые аналоги становятся причиной стресса и истощают жизненные силы организма.

Ученые: Тип человеческой осанки может регулировать уровни кортизола и тестостерона


Потому лица, привыкшие держать спину в ровном положении, намного здоровее своих собратьев, а также могут иметь позитивные мысли и отличную работоспособность. Также она взаимосвязана с гормонами, отвечающими за состояние психики.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:30
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