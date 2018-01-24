Ученые: Тип человеческой осанки может регулировать уровни кортизола и тестостерона

Они отметили, что вертикальная поза избавляет людей от болевых ощущений в области шеи или спине, а также способна улучшить концентрацию внимания. Вялые аналоги становятся причиной стресса и истощают жизненные силы организма.Потому лица, привыкшие держать спину в ровном положении, намного здоровее своих собратьев, а также могут иметь позитивные мысли и отличную работоспособность. Также она взаимосвязана с гормонами, отвечающими за состояние психики.