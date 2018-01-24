Черная планета WASP-12b скоро прекратит свое существование – Ученые
“Горячие Юпитеры” всегда привлекали внимание ученых благодаря своим внушительным размерам и близостью к материнским звездам, так что Черная планета тоже постоянно была под наблюдением. Однако сейчас стало известно, что WASP-12b скоро прекратит свое существование.
Объект получил столь необычное имя из-за невозможности отражать лучи света, а также он совершает вращения вокруг светила на небольшой дистанции. Этот фактор вредит экзопланете, так как родительская звезда пожирает атмосферу благодаря тесному гравитационному взаимодействию, сообщает ToDay News Ufa
Сначала газ начинает формировать облака, зависающие над объектом, после чего начинается космическая трапеза. Ученые сделали выводы, что планета будет уничтожена через 10 лет и больше никогда не появится в пространстве.
Объект получил столь необычное имя из-за невозможности отражать лучи света, а также он совершает вращения вокруг светила на небольшой дистанции. Этот фактор вредит экзопланете, так как родительская звезда пожирает атмосферу благодаря тесному гравитационному взаимодействию, сообщает ToDay News Ufa
Сначала газ начинает формировать облака, зависающие над объектом, после чего начинается космическая трапеза. Ученые сделали выводы, что планета будет уничтожена через 10 лет и больше никогда не появится в пространстве.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:02