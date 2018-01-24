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Черная планета WASP-12b скоро прекратит свое существование – Ученые
“Горячие Юпитеры” всегда привлекали внимание ученых благодаря своим внушительным размерам и близостью к материнским звездам, так что Черная планета тоже постоянно была под наблюдением. Однако сейчас стало известно, что WASP-12b скоро прекратит свое существование.

Объект получил столь необычное имя из-за невозможности отражать лучи света, а также он совершает вращения вокруг светила на небольшой дистанции. Этот фактор вредит экзопланете, так как родительская звезда пожирает атмосферу благодаря тесному гравитационному взаимодействию, сообщает ToDay News Ufa

Черная планета WASP-12b скоро прекратит свое существование – Ученые


Сначала газ начинает формировать облака, зависающие над объектом, после чего начинается космическая трапеза. Ученые сделали выводы, что планета будет уничтожена через 10 лет и больше никогда не появится в пространстве.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:02
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