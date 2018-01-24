Вальтер Соломенцев пришёл в ярость от нового романа Олеси Лисовской

"Давить не хочу, хоть и понимаю, что любую девушку можно добиться. Я ценю любовь, которая не зависит от влияний извне. Я обожествляю это чувство. Мне тяжело, я безумно в неё влюблен, схожу с ума, теряю самообладание, не могу ничего поделать», - написал в блоге Соломенцев.

Как известно, Вальтер и Олеся познакомились на телестройке, где стали поговаривать не только о свадьбе, но и о детях, но после обоюдного ухода за ворота девушка бросила молодого человека. Долгое он пытался вернуть любимую, но успеха в этом деле так и не возымел. Кроме того, Олеся переехала в Санкт-Петербург, чем ещё сильнее расстроила Вальтера, а теперь ещё и встречается с каким-то мужчиной, и при этом считает себя счастливой.Как добавил Вальтер, он не единожды предлагал Олесе выйти за него замуж. Планировал бывший священник и венчание. Однако эти мечты так и остались только мечтами, так как Лисовская твёрдо решила больше не иметь ничего общего с Соломенцевым.