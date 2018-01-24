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Ученые раскрыли смертельную опасность сладкого
Эксперты из Дании обнаружили, что изрядное количество еды и напитков с большим содержанием сахара вызывает ухудшение кровотока в различные органы и ткани.
Ученые раскрыли смертельную опасность сладкого


Ученые из Дании, исследовав 12 мужчин, ежедневно съедавших по 225 гр сахара, пришли к неутешительным выводам. Через пару недель подобного питания в ногу человека (для эксперимента люди, присев на стул, поднимали ногу) поступало на 17% крови меньше, чем было до этого. Эксперты предположили, что аналогичные нарушения проходят и в сосудах сердца и головного мозга. Со временем картина усугубляется и в будущем это чревато "неприятностями" от нарушений в работе кровеносной системы до инсультов и инфарктов.

Как говорят специалисты, примерно пол-литра сладкого напитка иногда можно себе позволить – он не нанесет здоровью ощутимого вреда. Но это при условии, что человек не отступает от правильного питания и употребляет много овощей-фруктов и орехов. Вред же, наносимый регулярным употреблением сахара сравним с быстрым старением.

К слову, чтобы восстановится после эксперимента, «подопытным» мужчинам потребовалось около двух недель.
Наука
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:00
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