Ученые раскрыли смертельную опасность сладкого

Ученые из Дании, исследовав 12 мужчин, ежедневно съедавших по 225 гр сахара, пришли к неутешительным выводам. Через пару недель подобного питания в ногу человека (для эксперимента люди, присев на стул, поднимали ногу) поступало на 17% крови меньше, чем было до этого. Эксперты предположили, что аналогичные нарушения проходят и в сосудах сердца и головного мозга. Со временем картина усугубляется и в будущем это чревато "неприятностями" от нарушений в работе кровеносной системы до инсультов и инфарктов.Как говорят специалисты, примерно пол-литра сладкого напитка иногда можно себе позволить – он не нанесет здоровью ощутимого вреда. Но это при условии, что человек не отступает от правильного питания и употребляет много овощей-фруктов и орехов. Вред же, наносимый регулярным употреблением сахара сравним с быстрым старением.К слову, чтобы восстановится после эксперимента, «подопытным» мужчинам потребовалось около двух недель.