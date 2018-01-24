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Егор Крид порадовал поклонников фото с домашним питомцем
Поклонники музыканта были рады посмотреть новое фото в Instagram. На нем Егор Крид позирует перед камерой вместе со своим домашним питомцем.

В сюжете знаменитость решил стать на фоне роскошного авто Lamborghini, облокотившись на капот. В это время большой пес прижался к своему хозяину, нежно гладящему любимца по голове. Егор Крид отметил, что это год его верного четверолапого друга, а подписчики сразу написали много лестных комментариев по такому поводу.

Егор Крид порадовал поклонников фото с домашним питомцем


Они не ожидали от своего кумира таких нежных чувств, так что просто восхищались его добротой и трепетным отношением к животному. После публикации сюжет собрал 70000 лайков вместе с множеством сообщений от пользователей сетей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:20
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