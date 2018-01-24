Егор Крид порадовал поклонников фото с домашним питомцем

В сюжете знаменитость решил стать на фоне роскошного авто Lamborghini, облокотившись на капот. В это время большой пес прижался к своему хозяину, нежно гладящему любимца по голове. Егор Крид отметил, что это год его верного четверолапого друга, а подписчики сразу написали много лестных комментариев по такому поводу.Они не ожидали от своего кумира таких нежных чувств, так что просто восхищались его добротой и трепетным отношением к животному. После публикации сюжет собрал 70000 лайков вместе с множеством сообщений от пользователей сетей.