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Модель Гаянэ Багдасарян показала ягодицы на новом снимке в Instagram
Поклонники модели были в восторге после просмотра нового провокационного снимка в Instagram. На нем Гаянэ Багдасарян решила показать свои упругие ягодицы, после чего получила много лестных комплиментов в свой адрес.

Она позировала перед камерой за столом перед ноутбуком, позволяя фанатам рассмотреть эту часть тела. Также для лучшего эффекта Гаянэ Багдасарян надела откровенное нижнее белье, еле прикрывающее интимные места. Она также решила написать, что испытывает слабость к длинным черным волосам и тянется к прекрасному.

Модель Гаянэ Багдасарян показала ягодицы на новом снимке в Instagram


Пользователи сетей забросали своего кумира позитивными сообщениями, попросив показывать новые сюжеты. За короткое время фото собрало 33000 лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:10
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