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Замминистра финансов России рассказал о последнем несогласованном пункте в законе о криптовалютах
Алексей Моисеев сказал об окончании работы над законопроектом, который будет регулировать деятельность бирж при торговле криптовалютой. Кроме того, он будет регулировать весь правовой комплекс вопросов по использованию электронных денег в России.

Законопроект «О цифровых финансовых активах» находится на финишной стадии подготовки к рассмотрению в Госдуме. По словам Алексея Моисеева, замминистра финансов, осталось только согласовать параметры отбора бирж для торговли криптовалютами.

По словам специалистов, именно этот вопрос является широким полем лоббирования - и попасть в этот список можно только при непосредственной поддержке определенных лоббистов. «Принцип выбора бирж пока вызывает разногласия", - продолжил чиновник правительства.

Замминистра финансов России рассказал о последнем несогласованном пункте в законе о криптовалютах
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 07:00
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