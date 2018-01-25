Замминистра финансов России рассказал о последнем несогласованном пункте в законе о криптовалютах

Законопроект «О цифровых финансовых активах» находится на финишной стадии подготовки к рассмотрению в Госдуме. По словам Алексея Моисеева, замминистра финансов, осталось только согласовать параметры отбора бирж для торговли криптовалютами.По словам специалистов, именно этот вопрос является широким полем лоббирования - и попасть в этот список можно только при непосредственной поддержке определенных лоббистов. «Принцип выбора бирж пока вызывает разногласия", - продолжил чиновник правительства.